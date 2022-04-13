Esenyurt'ta bavul bavul zehirle yakalandılar! 900 bin uyuşturucu hap çıktı... | Video
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İstanbul Esenyurt'ta araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yapan üç kişi suçüstü yakalandı. Bavulların içerisine yerleştirilmiş halde 900 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.