Esenyurt’ta beşinci kata erzak taşıyan ip koptu, altında duran adam ölümden döndü! O anlar kamerada | Video
Esenyurt’ta beşinci kata ağır malzemeleri demir sepet ile çıkartmaya çalışırken sepetin ipi koptu. Taşınan malzemenin altında sohbet eden adam, düşen erzakların kendisini sıyırması ile ölümden dönerken yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
"KAFASINA GELSEYDİ KAFASI PARÇALANIRDI ÖLÜMDEN DÖNDÜ"
Yaralanan Ümit Uçar'ın akrabası Kaan Uçar, konu ile ilgili "Ağabeyim ve yeğenim buraya araç almaya geliyor. Anlaştıktan sonra dükkanın dışına çıkıp konuşuyorlar. Konuştukları sırada burada bir şahıs, bir sepetin içinde ip veya halat ile malzeme taşıyor. Tam o sırada ip kopuyor ve yeğenim ve ağabeyimin durdukları yere düşüyor. Malzeme, yeğenimin omzuna geliyor. Omza gelmeseydi eğer kafasına gelecekti. Olay sonrası ambulansı aradık. Ambulans da hastaneye götürdü. Bir ihmal olmuş. Yeğenimin omzunda yırtık var, kolu ise kırık. Şu an evinde dinleniyor. Kafasına gelseydi kafası parçalanırdı. Ölümden döndü" dedi.
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