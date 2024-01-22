Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşeti! Önüne geleni bıçaklayıp böyle kaçtı | Video 22.01.2024 | 16:09 Esenyurt'ta bir şahıs, sokak sokak gezerek önüne geleni bıçakladı. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla dehşet saçtı. Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçakladı. İlk belirlemelere göre 8 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın bir kişi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.