Esenyurt'ta bilezik hırsızlığı kamerada: 6 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı | Video
Esenyurt'ta bir şüpheli müşteri gibi girdiği kuyumcuda eline aldığı 535 bin lira değerindeki 7 adet bileziği çaldı ve hızla kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken işlediği suçlardan 6 adet kaydının da olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
6 SUÇTAN KAYDI OLAN ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Mağaza sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda polis ekipleri olay anının güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntülerdeki kişinin elinde 134,40 gram ağırlığında piyasa değeri 535 bin lira olduğu öğrenilen 7 adet bilezikle kaçtığı tespit edildi. Bu görüntülerin izini süren polisler, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli Ş.B.(21) gözaltına alındı. Şüpheli Ş.B.'ye yapılan sorgulamada şüphelinin 12 Nisan 2025'te Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Güneş Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcudan benzer yöntemle piyasa değeri 192 bin lira olan bilezikleri de çalan kişi olduğu belirlendi. Bununla birlikte daha önceden 6 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli Ş.B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
01:13
İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: 12 tutuklama | Video 26.04.2025 | 11:40
00:52
İstanbul'da iş yerlerine silahlı saldırı kamerada | Video 26.04.2025 | 11:12
00:31
Şişli'de otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada | Video 26.04.2025 | 11:06
01:18
Gaziantep’te feci kaza: İşçi servisi ile tır çarpıştı, 9 yaralı | Video 26.04.2025 | 10:56
01:17
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı | Video 26.04.2025 | 10:51
04:38
00:30
İstanbul'da patenlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 26.04.2025 | 09:49
00:21
Ekrem İmamoğlu gizli toplantıdan iki sır valizle çıktı 25.04.2025 | 22:02
00:22
00:25
01:27
Bingöl'de zincirleme kaza; 1'i ağır 6 yaralı | Video 25.04.2025 | 15:33
00:51
23 Nisan gösterilerindeki erotik şov skandalına tepkiler çığ gibi! | Video 25.04.2025 | 15:11
00:33
08:29
Fatih'te 6.2'lik depremde hasar alan 3 bina boşaltıldı | Video 25.04.2025 | 13:16
05:25
Avcılar'da deprem anları kamerada | Video 25.04.2025 | 12:55
04:21
00:44
01:23
Deprem anında herkes kaçarken o ailesine koştu! O anlar kamerada | Video 25.04.2025 | 12:33
00:21
Osmaniye'de 9'u öğrenci 11 kişi kazada yaralandı! O anlar kamerada | Video 25.04.2025 | 12:31