Esenyurt'ta bir haftalığına kiraladığı evde öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı | Video

ESENYURT'ta 1 haftalığına kiraladığı dairede Korhan Çelik'i öldürdüğü belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden şüphelilerden birinin evinde 2 tabanca, 2 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin cinayetin ardından telaşla kaçtıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.