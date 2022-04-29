Esenyurt’ta bir kadının sokağa astığı halısı, arabalı iki hırsız tarafından böyle çalındı | Video
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Esenyurt’ta halısını yıkadıktan sonra kuruması için sokağa bırakan Eylem Tali, uyandığında büyük bir şok yaşadı. Güvenlik kameralarını izlediğinde iki şahsın, araçla gelerek halısını çaldığını gören vatandaş, polis ekiplerine şikayette bulundu. Kısa sürede hırsızların yakalanması ile halısına kavuşan Tali, bir daha sokağa halı asmayacağını söylerken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"BİR DAHA ASLA HALIMI SOKAĞA ASMAM"
Halısının çalınması karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Eylem Tali, "Halımı kuruması için sokağa sermiştim kalktığımda ise yerinde olmadığı fark ettim. İlk olarak ihtiyacı olan birinin çaldığını düşündüm ve çok önemsemedim. Güvenlik kameralarını izlediğimde ise durumu fark ettim. Lüks bir aracın gelerek halımı çaldığını görünce halımı bulmam gerekli diye düşündüm ve polis ekiplerine haber verdim. Karakola gelmem gerektiğini söylediler bende karakola giderek şikayetçi oldum. Aradan kısa bir süre sonra beni aradılar ve 'Halını bulduk' dediler. Şahısların tutuklanacaklarını söylediler. Bende halıma kavuşmuş oldum. Bundan sonra ise halımı asla sokağa asmam, kirlendiği zaman halı yıkamaya vereceğim" dedi.