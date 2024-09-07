Esenyurt'ta bir şahıs polise silah çekince polis böyle ateş açtı

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgaya ikinci kez müdahale eden polis ekiplerine, olaya karışanlardan biri saldırdı. Silahını çeken saldırgan polisin üzerine yürüdü. Şüpheli uyarılara aldırmayınca polis havaya ateş açtı. Taşkınlığa devam eden saldırgan, polis tarafından bir el ateş edilerek bacağında vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralı saldırganın 18 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilirken, 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.