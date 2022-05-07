Esenyurt'ta bir tuhaf hırsızlık! Arandığını duyan hırsız çaldığı kediyi taksiyle geri gönderdi | Video
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ESENYURT'TA, zemin kattaki evin penceresinde oturan Okan Altıntaş'a ait kediyi çalan hırsız, arandığını duyunca hayvanı taksi ile geri gönderdi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
ARANDIĞINI DUYAN HIRSIZ TAKSİYLE OSCARI GERİ GÖNDERDİ
Polis merkezinde ifade verdiği sırada sitenin güvenlik görevlileri Okan Altıntaş'ı aradı. Güvenlik personeli, Bir taksi geldi. Şoförü içinde size ait bir kedi olduğunu söylüyor dedi. Bunun üzerine siteye dönen Altıntaş, taksinin bagajında Oscar'ı gördü. Kedisinin bir şekilde kendisine geri dönmesi üzerine Altıntaş, şikayetinden vazgeçti. Oscar'ın kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
KEDİYİ TAKSİ İLE KAPIYA BIRAKMIŞ
Başından geçen tuhaf hırsızlık olayını anlatan Oscar'ın sahibi Okan Altıntaş, Biz televizyon izliyorduk. Bu sırada içeriden bir ses geldi. Ben sinekliğin yırtıldığını sandım, hemen cama koştum. Ben, Oscar'ın başka bir kedi ile kavga ettiğini düşündüm. Baktığım da etrafta kedi göremedim. Daha önce kaçmıştı. Ben yine kaçtığını düşündüm. Hemen sitenin güvenlik görevlilerine gidip, durumu bildirdim. Kameralara baktık. Bir güvenlik görevlisi birinin kedi ile geçtiğini söyledi. Kayıtlarda gördük. İfade veriyorduk. Nasıl oldu bilmiyoruz, arkadaş kediyi taksi ile kapıya bırakmış. Biz de bunun üzerine şikayetimizi geri çektik dedi.
ADAM DÖNSE GÖZ GÖZE GELECEĞİZ
Camı çıktığı sırada hırsıza seslense durumu anlayacağını söyleyen Altıntaş, Ben kedinin, başka bir kedi ile dalaştığını sanıyordum. Adamı hiç fark etmedim bile. Birinin geçtiğini gördüm. Seslensem, baksa durum ortaya çıkacak. Çalan kişiyi fark edemedik. Adam dönse göz göze geleceğiz. Oscar'ın çalınacağı hiç aklıma gelmezdi. O anda da gelmedi ifadelerini kullandı.