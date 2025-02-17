Video Yaşam Esenyurt’ta boş arsada bulunan cesedin kimliği belli oldu | Video
Esenyurt’ta boş arsada bulunan cesedin kimliği belli oldu | Video

Esenyurt’ta boş arsada bulunan cesedin kimliği belli oldu | Video

17.02.2025 | 08:39

Esenyurt’ta boş bir arsada kanlar içinde bulunan ve cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülen erkek cesedinin kimliği belli oldu. 30 yaşındaki Halil Bingül’e olduğu belirlenen cesede ilişkin çalışmalar sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, boş bir arsada vatandaşlar kanlar içinde kalan bir erkek cesedi fark etmişler, korkuya kapılan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişlerdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirlemiş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede, cesedin 30'lu yaşlarda birine ait olabileceği belirlenmişti. Şahsın silahla vurulduğu iddia edilirken, ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Yapılan ilk incelemelerde şahsın 30 yaşındaki Halil Bingül'e ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumunda incelemeler devam ederken, polis ekiplerinin de olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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