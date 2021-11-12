Esenyurt'ta buluşmaya çağırıp tekme tokat darbettiler | Video

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Esenyurt'ta, 4 kişi, buluşmaya çağırdıkları kişiyi yere yatırıp, tekme tokat darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, geçen salı gece saatlerinde Talatpaşa Mahallesinde yaşandı. 4 arkadaş daha önce aralarında husumet bulunan kişiyi, cep telefonu ile arayıp ara sokağa çağırdı. Olacaklardan habersiz şekilde sokağa gelen genç, 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan kişi, darbettiği genci yere düşürüp, tekme tokat saldırmaya devam etti. Bu sırada olay yerinde bulunan arkadaşları ise araya girmek yerine izlemeye devam etti. Saldırgan ve arkadaşları bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.