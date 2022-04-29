Esenyurt'ta can pazarı: yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar | Video

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ESENYURT'ta, bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle üst katlarda yaşayanlar mahsur kaldı. Bir kişinin pencerenin altına yanaştırdığı kapalı kasa minibüsle mahsur kalanları kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
ÜST KATTA KALANLARI ÇEVREDEKİLER KURTARDI
Apartmanın ikinci katında yaşayanlar, yangında mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına çevredeki bir sürücü yetişti. Minibüsünü birinci kattaki dairenin penceresinin önüne yanaştıran sürücü, mahsur kalanları kurtardı. Yaşananlar ise başka birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
"ALT KAT YANIYORDU"
Görgü tanığı Yunus Emre Süzer, "Ders çalışıyordum. Bu sırada annem yangın çıktığını söyledi. Ben apartmandan hızlıca indim. Dışarı çıktığımda, etraf dumanlıydı. Alt kat yanıyordu. Ben hemen itfaiyeyi aradım. Bir kişi, üzerine battaniye alıp, mahsur kalan bir kişiyi kurtardı. Yüksek bir araç vardı. Sürücüsü camın altına getirdi. Oradan insanlara yardım etti" dedi.