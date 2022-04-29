Video Yaşam Esenyurt'ta can pazarı: yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar | Video
Esenyurt'ta can pazarı: yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar | Video

Esenyurt'ta can pazarı: yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar | Video

29.04.2022 | 16:28

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ESENYURT'ta, bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle üst katlarda yaşayanlar mahsur kaldı. Bir kişinin pencerenin altına yanaştırdığı kapalı kasa minibüsle mahsur kalanları kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası daire kullanılmaz hale geldi. Dairenin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜST KATTA KALANLARI ÇEVREDEKİLER KURTARDI
Apartmanın ikinci katında yaşayanlar, yangında mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına çevredeki bir sürücü yetişti. Minibüsünü birinci kattaki dairenin penceresinin önüne yanaştıran sürücü, mahsur kalanları kurtardı. Yaşananlar ise başka birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ALT KAT YANIYORDU"
Görgü tanığı Yunus Emre Süzer, "Ders çalışıyordum. Bu sırada annem yangın çıktığını söyledi. Ben apartmandan hızlıca indim. Dışarı çıktığımda, etraf dumanlıydı. Alt kat yanıyordu. Ben hemen itfaiyeyi aradım. Bir kişi, üzerine battaniye alıp, mahsur kalan bir kişiyi kurtardı. Yüksek bir araç vardı. Sürücüsü camın altına getirdi. Oradan insanlara yardım etti" dedi.

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