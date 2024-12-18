Esenyurt'ta çatal kaşık üretimi yapan fabrika alev alev yandı | Video
Esenyurt’ta çatal kaşık üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Alev alev yanan fabrikanın görüntüsü cep telefonu kameralarına yansıdı.
İtfaiye ekiplerinin yangına farklı noktalardan müdahalesiyle 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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