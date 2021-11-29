Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
İçinde güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübe böyle uçtu | Video 29.11.2021 | 15:07
02:16
Bartın'da kaybolan kadın, su kuyusunda ölü bulundu 29.11.2021 | 13:18
01:54
Hülya Avşar sırt dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı | Video 29.11.2021 | 14:21
03:57
Silivri'de lodos etkili oldu; sahil sular altında kaldı | Video 29.11.2021 | 14:28
03:59
İstanbul'daki şiddetli lodos martıları da vurdu | Video 29.11.2021 | 14:30
00:37
Cami inşaatı iskelesi çöktü, yaralılar var | Video 29.11.2021 | 14:24
02:42
Kendisine yardım eden köylülerin aküsünü çaldı | Video 29.11.2021 | 14:10
00:35
Esenyurt'ta çatı yoldakilerin üzerine uçtu: 1 yaralı | Video 29.11.2021 | 14:22
04:03
Kars'ta hasta yakını, hemşireyi dövdü! | Video 29.11.2021 | 13:58
03:46
Çanakkale'de lodos şiddetini arttırdı! Gemiler beşik gibi sallanıyor | Video 29.11.2021 | 13:22
04:35
02:26
Kayıp kadının cesedi su kuyusunda bulundu | Video 29.11.2021 | 13:43
02:07
04:32
O Ses Almanya’ya damga vuran Zeynep Avcı çeyrek finalde | Video 29.11.2021 | 13:21
00:21
Jandarmanın müdahalesi bir canı hayatta tuttu. O anlar kamerada | Video 29.11.2021 | 13:22
01:57
00:36
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı! | Video 29.11.2021 | 13:07
02:37
00:46
Bölücü örgütün hücrelerine baskın! 10 adreste yakalandılar | Video 29.11.2021 | 13:05
01:05
Denizli'de fırtına kapı önündeki cips paketlerini böyle savurdu | Video 29.11.2021 | 12:58
ESENYURT'ta bir binanın çatısı yoldan geçerlerin üzerine uçtu. Çatının altında kalan bir kişi ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.