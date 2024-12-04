Esenyurt’ta çiğ köftecide 15 yaşındaki kız çocuğuna taciz, ortalığı karıştırdı | Video
Esenyurt’ta, çiğ köftecinin bir kıza tacizde bulunduğu iddiası üzerine vatandaşlar iş yerine akın etti. Kendini iş yerine kilitleyen şüpheli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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