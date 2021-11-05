Video Yaşam Esenyurt’ta çocuğa hırsızlık yaptırdılar, yakalanınca tartışma çıkardılar | Video
Esenyurt’ta çocuğa hırsızlık yaptırdılar, yakalanınca tartışma çıkardılar | Video

Esenyurt’ta çocuğa hırsızlık yaptırdılar, yakalanınca tartışma çıkardılar | Video

05.11.2021 | 11:33

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Esenyurt’ta para bozdurmak için dükkanından çıkan işyeri sahibi, döndüğünde küçük bir çocuğun da aralarında olduğu hırsızlarla karşılaştı. İşyeri sahibi ile hırsızlar arasında tartışma yaşanırken o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 2 Kasım Salı günü akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir züccaciye dükkanının önüne otomobil ile gelen 6 hırsız etrafı kolaçan etmeye başladı. O sırada iş yeri sahibinin başka bir dükkana para bozdurmaya gitmesini fırsat bilen hırsızlar, çocuğu içeri yollayarak yürüteç ve çocuk bisikleti çaldırdı. Hırsızların eşyaları araca koymaya çalıştığı esnada dükkanına geri dönen işyeri sahibi Zülküf Gözer, hırsızları fark etti. Otomobilin önünde bekleyen şahsa "Bunu nereden aldınız, kimin malı?" diye soran Gözer, "Parasını ödedik" cevabını alınca ürünleri bagajdan almaya çalıştı. Hırsızların kendisine zorluk çıkarması üzerine Gözer ve hırsızlar arasında tartışma yaşandı. Kadın hırsızlar ise "Biz hamileyiz" diyerek kaçmaya çalıştı. Yaşanan tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesi ile son bulurken, çaldıkları ürünleri geri veren hırsızlar, geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o tartışma anları ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"KENDİSİ YAPMIYOR, ÇOCUĞU ALET EDİYOR"
Başından geçen olayı anlatan iş yeri sahibi Zülküf Gözer, "Karşı dükkana giderken, bir otomobilin park ettiğini gördüm. Arabanın içi kalabalıktı. Karşı dükkandan para bozdurup geldim. Bu sırada arabada yürüteç gördüm. Çocuk yürüteç çalıyor. İşi yaptıran da adam. Kendisi yapmıyor, çocuğu alet ediyor. dükkan çıkıp, baktığımda çocuk arabası getirdiler. Tekrar bagajın içine koydular. 'Bu kimin malı' dedim. 'Ödemesini yaptık' dediler. İçeriye ödeme yaptık dediler. Bu sefer de bir kadın beni oyalamaya başladı. Ben de 'Bu mal benim. Siz kime ödeme yaptınız?' dedim. Sonra anladım ki, bunlar hırsız. Çalıyorlar. Büyük olan insanlar, çocuğu işlerine alet ediyor. Zaten bunlarla başa çıkamıyoruz" dedi.

"KADINLARI YÖNTEMİ HAMİLE KALIP HIRSIZLIK YAPMAK"
Gözer, "Eşyaları almaya gittim üzerime geldiler. Kendimi savunmak zorunda kaldım. İçlerinden bir kadın soyunmaya başladı. Ben de tepki gösterdim. 'Siz de hiç utanma yok mu?' dedim. Kadın da hamile. Tartışmak zorunda kaldım onlarla da. Hangisinden şikayetçi olacağız. Malımızı teslim aldıktan sonra gerisine karışmıyoruz. Kadınların yöntemi belli. Kendilerini hamile bırakıp, çalmak. Fark edildiği zaman da 'Biz hamileyiz. Bize dokunma. Çocuk düşecek' diyorlar. Yöntem hamile kalıp, milleti soymak" dedi.

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