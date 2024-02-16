Esenyurt’ta dehşet anları! Kuyumcuda bir kişiyi silahla vurup kaçtı | Video
Esenyurt'ta bulunan bir kuyumcuya giren silahlı saldırgan, kuyumcuda çalışan bir kişiyi vurup kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
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