Esenyurt’ta dehşet anları! Önce kadını ağır yaraladı sonra kendi kafasına sıktı | Video
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Esenyurt’ta bir adam, önce bir kadına ateş edip ağır yaraladı. Daha sonra kendi kafasına sıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.