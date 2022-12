Esenyurt’ta dehşet! Kocasıyla tartışan kadın, balkondan düşerek hayatını kaybetti | Video

Esenyurt’ta kocasıyla tartışan kadın, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusundaki araştırmalarını sürdürüyor.

Olay, 19.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Mahallesi 474 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, kocasıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Meral Ç., 4 katlı binanın 2'nci katındaki balkondan düşerek ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de sokak ortasında yaralı şekilde yatan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Balkondan düşen kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri kadının düştüğü balkondan ve evinden incelemelerde bulunurken konunun intihar mı yoksa cinayet mi olduğu konusunda incelemeler başlatıldı.

Olayın yaşandığı sokakta yaşayan Recep Kelepçe, "Kadının bir tanesi balkona çıktı, aşağı atladı. Her şey on saniye içerisinde yaşandı. Sonra bir sürü polis ve ambulans geldi. Konuyu bilmiyoruz. Olay on dakika sürdü. Kimse sebebini bilmiyor. Olay öncesinde hiç ses soluk çıkmadı" dedi.