Video Yaşam Esenyurt'ta dehşete düşüren olay. İş arkadaşını öldürüp kuyuya attı | Video

Esenyurt'ta dehşete düşüren olay. İş arkadaşını öldürüp kuyuya attı | Video

Esenyurt'ta dehşete düşüren olay. İş arkadaşını öldürüp kuyuya attı | Video
09.06.2021 | 08:02

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Esenyurt'ta bir kişi arkadaşını boğarak öldürdükten sonra Büyükçekmece'de kuyuya attı. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, boğarak öldürülen Hakan Ç.’nin cesedini Karaağaç Mahallesinde bulunan bir kuyuda buldu. Şahsın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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35 yaşındaki Hakan Ç.'nin cansız bedeni, dün gündüz saatlerde Büyükçekmece Karaağaç Mahallesindeki bir kuyuda bulundu. Edinilen bilgiye göre 61 yaşındaki Hurşit B., 28 Mayıs'ta aynı işyerinde çalıştığı 35 yaşındaki Hakan Ç., isimli arkadaşını boğarak öldürdü. Hurşit B., arkadaşını öldürdükten sonra çalıştıkları firmanın Büyükçekmece Karaağaç Mahallesinde bulunan arazisindeki kuyuya attı.

ŞAHSIN YAKINLARI KAYIP İLANINDA BULUNDU
Öldürülen Hakan Ç.'nin yakınları, şahıstan yakın alamadıkları için polise kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın öldürüldüğü bilgisine ulaştı.

ÖLEN ŞAHSIN ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından gözaltına alınan şüpheli Hurşit B., cinayeti itiraf etti. Hurşit B., arkadaşını Esenyurt'ta bir evde boğduktan sonra Büyükçekmece'deki bir kuyuya attığını söyledi. Kuyunun olduğu araziye giden polis ekipleri, cesedin kuyu içinde olduğunu tespit etti.

CESET İTFAİYE YARDIMIYLA KUYUDAN ÇIKARILDI
Polis, cesedi kuyudan çıkarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından ceset kuyudan çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre kuyuda ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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