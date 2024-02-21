Esenyurt’ta dolandırıcı şahıs televizyonu streçleyip böyle götürdü | Video
Esenyurt’ta bir adam televizyonunu satmak için, ikinci el alış-satış sitesine televizyonu ilana koyduktan sonra başına gelmeyen kalmadı. Alıcı gibi gelen hırsız, IBAN numarası istedikten sonra ücreti göndermeden streçlediği televizyon ile beraber kayıplara karıştı. Televizyon sahibi neye uğradığını şaşırırken şahsın televizyon ile beraber kaçtığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
"TELEVİZYONU DA STREÇLEMİŞTİ VE ARABASINA KOYUP GİTTİ"
Konu ile ilgili konuşan mahalleli Çoşkun Tuzlalı, "Olay saat öğle 14.00 sıralarında oldu. Komşumuz televizyonunu bir uygulama yoluyla satışa verdi. Gelen kişiler televizyonu almak için aramışlar. Televizyonu aldıktan sonra IBAN numarası istemişler. Parayı gönderir gibi yapıp atmamışlar ve kaçıp gitmişler. Televizyonu da streçlemişti ve arabasına koyup gitti. Komşumuz da para hesaba gelmeyince dolandırıldığını anladı. Durumu polise haber verdi" dedi.
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