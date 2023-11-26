Esenyurt’ta düğün magandaları havaya ateş edince ortalık karıştı | Video
Esenyurt’ta düğün salonunda havaya ateş eden şahıslar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Olayda çok sayıda şahıs gözaltına alınırken şahısların ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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