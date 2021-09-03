Esenyurt'ta düğün sonu iki aile arasındaki silahlı kavga kamerada | Video
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Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde gerçekleşen düğünün sonunda iki aile birbirine girdi. Yaşanan kavga ve silah sesleri kameralara yansıdı.
Olay dün akşam 23.00 sıralarında Esenyurt Kıraç Mahallesi Çarşı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre düzenlenen düğünün sonrasında iki aile üyeleri birbirleri ile tartışmaya başladı. Kısa süre içinde büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada silahlar da çekildi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araya giren polis ekipleri, öfkeli akrabaları yatıştırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.