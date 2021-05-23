Esenyurt’ta esnaf ve müşteriler arasında kavga: 4 yaralı | Video
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Esenyurt’ta esnafa ve müşteriler arasında çıkan kavgada sopalar, tekmeler ve tabelalar havada uçuştu. 4 kişinin yaralandığı kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.