Video Yaşam Esenyurt'ta eylem yapan site mağdurlarına şirket çalışanlarından sopalı karşılama | Video
Esenyurt'ta eylem yapan site mağdurlarına şirket çalışanlarından sopalı karşılama | Video

Esenyurt'ta eylem yapan site mağdurlarına şirket çalışanlarından sopalı karşılama | Video

30.01.2023 | 16:36

Esenyurt'ta 2009'da yapımına başlanan ve 2012 yılında teslim edilmesi planlanırken halen tamamlanmadığı öne sürülen sitenin mağdurları, protesto için toplandı. Satın aldıkları dairelere girmek isteyen mağdurları bina girişinde ellerinde sopalarla şirket çalışanları karşıladı.

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