Esenyurt'ta eylem yapan site mağdurlarına şirket çalışanlarından sopalı karşılama | Video
Esenyurt'ta 2009'da yapımına başlanan ve 2012 yılında teslim edilmesi planlanırken halen tamamlanmadığı öne sürülen sitenin mağdurları, protesto için toplandı. Satın aldıkları dairelere girmek isteyen mağdurları bina girişinde ellerinde sopalarla şirket çalışanları karşıladı.
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