Esenyurt'ta feci kaza kamerada | Video

Esenyurt'ta freninin tutmadığı iddia edilen kamyon önce ağaca ardından da 4 otomobile çarptı. Kamyon şoförü ile otomobillerden birindeki sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah 10.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Freninin tutmadığı iddia edilen 34 FNT 835 plakalı kamyon önce ağaca daha sonra da 4 otomobile çarptıktan sonra kaldırımda durdu. O sırada caddenin boş olması bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada kamyon şüförü ile çarptığı otomobillerden birinin sürücüsü yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaşanan kaza güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Kazaya şahit olan Cenap Uca, "Bir kamyonetin yukarından geldiğini fark ettik. Çam ağacına çarptıktan sonra sola doğru kaydı. Eğer sola doğru kaymamış olsaydı büyük bir şiddetle burada bulunan insanlara çarpabilirdi. Yönünü değiştirdikten sonra park halindeki araçlara çarptı ve ondan sonra durabildi. Can kaybı yoktu. Araçlarda büyük maddi hasar vardı" dedi.

Kazayı gören İdris Coşkun ise "Kamyonun freni patlamış, ağacı çarparak sürüklemiş ve durmuş. Araçlara çarpmış, 2 tane de yaralı var" diye konuştu.