Video Yaşam Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi | Video

Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi | Video

Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi | Video
23.09.2021 | 08:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt’ta kaldırıma çıkan minibüsün yayaya çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 1 ölü 00:46
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta kaldırıma çıkan minibüsün yayaya çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı: 1 ölü 23.09.2021 | 09:56
Palayla yolcu minibüsüne saldırı kamerada | Video 00:28
Palayla yolcu minibüsüne saldırı kamerada | Video 23.09.2021 | 09:45
Evin bahçesindeki arı kovanının içinden bile uyuşturucu çıktı | Video 02:23
Evin bahçesindeki arı kovanının içinden bile uyuşturucu çıktı | Video 23.09.2021 | 09:33
Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar böyle kurtardı | Video 01:05
Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar böyle kurtardı | Video 23.09.2021 | 09:33
Bursa’da akılalmaz dolandırıcılık! Dolandırıldığını anladı, cep telefonuna kaydetti | Video 02:32
Bursa'da akılalmaz dolandırıcılık! Dolandırıldığını anladı, cep telefonuna kaydetti | Video 23.09.2021 | 09:29
3 bin yıllık kafatasında ameliyat izi | Video 04:39
3 bin yıllık kafatasında ameliyat izi | Video 23.09.2021 | 09:22
Bartın’da işçi servisi devrildi: 11 yaralı | Video 02:20
Bartın'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı | Video 23.09.2021 | 09:17
Orman İşletme Müdürlüğünden kızılçam kozalaklarını böyle çaldılar | Video 01:16
Orman İşletme Müdürlüğünden kızılçam kozalaklarını böyle çaldılar | Video 23.09.2021 | 09:07
Yaylalardan indirilmeye başlanan koyun sürüsü kar ve tipiye yakalandı | Video 01:25
Yaylalardan indirilmeye başlanan koyun sürüsü kar ve tipiye yakalandı | Video 23.09.2021 | 08:58
Çekmeköy’de olaylı gece: Oğluna uyuşturucu sattığı iddia edilen komşusunu uyarmaya gitti, kalp krizi geçirdi | Video 03:00
Çekmeköy'de olaylı gece: Oğluna uyuşturucu sattığı iddia edilen komşusunu uyarmaya gitti, kalp krizi geçirdi | Video 23.09.2021 | 08:58
Esenyurt’ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi | Video 05:43
Esenyurt'ta feci kaza: Midibüsün altında ezilerek can verdi | Video 23.09.2021 | 08:58
İstanbul’da yağmur başladı, trafik yoğunluğu arttı | Video 01:58
İstanbul’da yağmur başladı, trafik yoğunluğu arttı | Video 23.09.2021 | 08:58
İstanbul’da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı | Video 02:32
İstanbul’da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı | Video 23.09.2021 | 08:58
Şanlıurfa merkezli change araç operasyonu | Video 00:40
Şanlıurfa merkezli change araç operasyonu | Video 23.09.2021 | 08:58
İstanbul’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı | Video 02:06
İstanbul’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı | Video 22.09.2021 | 23:48
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korku dolu anlar! Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu! | Video 00:07
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korku dolu anlar! Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu! | Video 22.09.2021 | 22:43
Gaziosmanpaşa’da arızalanan İETT otobüsü trafik yoğunluğuna neden oldu | Video 00:10
Gaziosmanpaşa'da arızalanan İETT otobüsü trafik yoğunluğuna neden oldu | Video 22.09.2021 | 22:03
Ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler evlendi! | Video 00:22
Ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler evlendi! | Video 22.09.2021 | 20:59
Türkiye’nin konuştuğu skandal, Esra Erol’da çözüldü! Gülşah’ın itirafları gerçekleri Esra Erol’da ortaya çıkarttı! | Video 40:38
Türkiye’nin konuştuğu skandal, Esra Erol’da çözüldü! Gülşah’ın itirafları gerçekleri Esra Erol’da ortaya çıkarttı! | Video 22.09.2021 | 19:40
İzmir’de makilik alanda yangın! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor | Video 00:42
İzmir'de makilik alanda yangın! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor | Video 22.09.2021 | 17:55

Esenyurt'ta cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, kaldırımda bulunan 21 yaşındaki genci ezdi. Feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 00.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Esen Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 LFN 174 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma daldı. İddiaya göre, işten çıktıktan sonra evine doğru giden Emre Ağbulak (21) kaldırımda bulunduğu sırada kontrolden çıkan midibüsün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ GENCİ MİDİBÜSÜN ALTINDAN İTFAİYE KURTARDI
İtfaiye ekipleri midibüsün altında kalan Emre Ağbulağ'ı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan genci Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

"ACABA BİZİM PERSONELDEN BİRİ Mİ DEDİK, RAHMETLİ ORADAN ÇIKANA KADAR BEKLEDİK"
İşten gelirken kazayı gördüğünü ifade eden Ramazan Dinç, ''Şirketten çıktık, eve geliyorduk. 12.25- 12.30 gibi biz burada durduk. Bizim servis aracımız buradaydı. Aksilik ben bir arkadaş ile konuşmak için kaldırıma çıktım. Bir anda yukarıdan aşağıya doğru araba boşalmış geliyordu. Frenleri tutmuyordu herhalde. Arkadaş beni çekti, 'Ramazan' dedi. Ben arkamı döndüm, baktım. Araba direkt bu araya girdi. Hem arabaya hem dükkana girdi. Orada bir arkadaş buradan 'İyi akşamlar' dedi, gitti. Kim olduğunu bilmiyorduk. Biz 4 kişi indik servisten 3 kişi vardı. Acaba bizim personelden biri mi dedik, rahmetli oradan çıkana kadar bekledik. Daha sonra baktık bizim personel değil, ben buradan ayrıldım. Bu kaza yapan araç içerisinden 10-15 kişi indi. İçinde yaralı yoktu, çünkü herkes apar topar koşarak indi. Kaza olduktan sonra ben hemen gittim. Bu servisin içindeki arkadaşlar aşağıya indi. Kaza yapan aracın sürücü ile personelleri de yaralı değildi. Allaha çok şükür bizim personellere de bir şey olmadı'' diye konuştu.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazada bir servis aracı ve cadde üstündee bulunan bir kafetaryada maddi hasar meydana geldi. Midibüs sürücüsü ve beraberinde bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatırken hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA