Video Yaşam Esenyurt'ta feci olay! 3 yaşındaki kız çocuğu, 20'nci kattan düşerek can verdi | Video
Esenyurt'ta feci olay! 3 yaşındaki kız çocuğu, 20'nci kattan düşerek can verdi | Video

Esenyurt'ta feci olay! 3 yaşındaki kız çocuğu, 20'nci kattan düşerek can verdi | Video

26.09.2022 | 15:45

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Esenyurt'ta anne ve baba evde tartışırken, 3 yaşındaki kızları 20'inci katta bulunan evlerinden düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, Cumartesi gece saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre, yalnız yaşayan eşinin evine giden yabancı uyruklu kadın, eski eşiyle tartışmaya başladı. Bu sırada henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten 3 yasındaki kız çocuğu, 20'nci katta bulunan daireden düşerek hayatını kaybetti. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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