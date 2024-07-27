Esenyurt'ta freni boşalan tır, 5 araca çarptı: Yolun ortasında minibüsten inen kadın araçların arasında sıkıştı | Video
Esenyurt'ta freni boşalan bir tır, yolun ortasında yolcu indiren servise çarpmamak için park halindeki 5 araca çarptı. O sırada yolun ortasında duran servisten inen Özlem T. isimli yolcu, park halinde duran arabaların arasında sıkıştı. Bacağı kırılan kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, yaşanan kaza anı ve panik dolu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
"SERVİS ARACI BİLİNÇSİZCE YOLUN ORTASINDA YOLCU İNDİRDİ"
Kaza sırasında önünde seyreden tırın freninin boşaldığını fark edip, aracıyla refüje çıkan Yusuf Tuncay, "Kendi aracımla Gazi Caddesi'nden aşağıya doğru iniyordum. Tırın freninin boşaldığını fark ettim önünde araç vardı. Servis aracı yolda yolcu indiriyordu. Ben de tırın geldiğini fark ettim ve refüje çıktım. Tır bana daha sonra da servis aracına vurarak durdu. Servis aracının altında bir bayan kaldı. Ayağının kırıldığını gördüm. İtfaiyeci arkadaşlar ve sağlık ekipleri geldi daha sonra. Servis aracı da yolun ortasında bilinçsiz bir şekilde yolcu indirdi. Daha sonra servis aracı kaçtı durmadı. Tır da 2-3 araca çarparak durdu" şeklinde konuştu.
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