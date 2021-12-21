Esenyurt'ta gasp edilen kanser hastası yaşlı kadın yerde metrelerce sürüklendi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
21:12
01:27
02:25
Mahalle’de başlayıp hastaneye sıçrayan kavga kanlı bitti: 2 yaralı | Video 21.12.2021 | 09:14
05:46
00:38
Kar ve tipide mahsur kalan 20 öğrenci kurtarıldı | Video 20.12.2021 | 18:21
01:07
Hastanede satırlı dehşet! | Video 20.12.2021 | 17:46
01:51
Son dakika: Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! | Video 20.12.2021 | 17:37
00:31
SON DAKİKA: Aydın'da doktora kafa atan şüpheli tutuklandı 20.12.2021 | 17:04
00:48
İBB asansörü kapattı, engelli bireyi vatandaşlar taşıdı 20.12.2021 | 17:08
00:38
Tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı | Video 20.12.2021 | 16:42
00:28
05:07
8 yıldır gözlerini kırpamıyor, adeta kan ağlıyor | Video 20.12.2021 | 16:27
00:46
Gaziantep'te zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video 20.12.2021 | 16:32
06:23
00:58
Pet şişelere doldurulmuş halde buldular! 1 kişi gözaltına alındı 20.12.2021 | 15:34
01:18
Afyonkarahisar’da görenlerin için ısıtan görüntü | Video 20.12.2021 | 15:13
02:05
2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı | Video 20.12.2021 | 15:05
01:34
Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonu | Video 20.12.2021 | 14:50
01:29
Esenler'de yol verme kavgası kamerada | Video 20.12.2021 | 14:44
00:15
Elazığ'da 21 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 20.12.2021 | 14:36
Esenyurt’da kanser hastası yaşlı kadın gaspçıların hedefi oldu. ATM’den para çektikten sonra evine giden kadın, bir şahsın saldırısıyla yerde metrelerce sürüklendi. Kadını ATM’den beri takip eden gaspçı ise çantayı alarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre para çekerek evine doğru giden Zinet A. isimli kanser hastası yaşlı kadın, kendisini ATM'den beri takip eden bir şahsın saldırısına maruz kaldı. Bir ara sokakta çevrede kimsenin olmadığından emin olan gaspçı, arkasından gelerek kadının çantasını almaya çalıştı. Yaşlı kadın, çantasını vermek istememesi üzerine gaspçı tarafından metrelerce sürüklendi. Olay sonrasında çantayı çalan şahıs kayıplara karışırken, gasp edilen kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o gasp anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"GEÇEN GÜNDE BENİM ÇOCUĞUMU GASP ETTİLER"
Yaşanan gasp anlarını anlatan mahalle sakini Erol Cöder, ''Yaşlı ve hasta bir kadın ATM'den para çekmiş evine doğru giderken gasp edilmiş. Herhalde gaspçı kadını ATM'den beri takip ediyormuş. Ara sokağa geldiğinde ise etrafta kimsenin olmamasından faydalanan gaspçı kadının çantasını çalmak istemiş. Kadın direnince metrelerce yerde sürüklemiş ve çantasını alarak kaçmış. Bu civarda buna benzer olaylar fazlaca oluyor. Geçen gün ben oğlumu bakkala gönderdim ve eline 100 TL verip bir şeyler almasını söyledim. Çocuk bakkala giderken elinden parayı çalmışlar. Tabi biz çok fazla üzerinde durmadık. Yetkililerden özellikle akşam saatlerinde mahallemizdeki güvenlik önlemlerinin artmasını istiyoruz" dedi.