Esenyurt’ta genç kızın telefonunu çalan hırsızı mahalleli darp etti | Video 18.01.2024 | 10:57 Esenyurt’ta sokakta yürüyen genç kızın telefonunu kapıp kaçan hırsız, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi. Telefonu geri veren şüpheli, mahalleliye “Sokakta kalıyorum. Bana yardım edin. Aranızda insan yok mu?” derken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, sokak üzerinde yürüyen bir genç kızın telefonunu elinden alarak kaçmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hırsızın peşinden koşarak kovalamaya başladı. Hırsızı yakalayan mahalleli, darp ettikten sonra şahıstan telefonu alarak genç kıza teslim etti. Bir süre sonra hırsız, mahalleliye "Dayanamıyorum. Bana yardım edin. Sokakta kalıyorum. Aranızda insan yok mu?" demeye başladı. Olay sonrası şüpheli kayıplara karışırken yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"HIRSIZ, PİŞKİNLİK VE DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPTI"

Konu ile ilgili konuşan esnaf Mustafa Ak," Hırsız, kızın telefonunu aldı ve kaçtı. Kız bağırmaya başlayınca esnaf ve komşular hırsızın peşinden koştu. Sokağın aşağısında kıstırdılar. Sonra şahsı hırpalamaya başladılar. Hırsızdan telefonu alıp kıza teslim ettiler. Hırsız, adamlara 'Ben açım. Sokakta kalıyorum. Bana yardım edin' demeye başladı. Pişkinlik ve duygu sömürüsü yaptı. Daha sonra şahıs herhalde kaçtı. Tam olarak bilmiyorum" dedi.