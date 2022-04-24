Video Yaşam Esenyurt’ta gençlerin kavgasında silahlar konuştu; o anlar kameraya yansıdı | Video
Esenyurt’ta gençlerin kavgasında silahlar konuştu; o anlar kameraya yansıdı | Video

Esenyurt’ta gençlerin kavgasında silahlar konuştu; o anlar kameraya yansıdı | Video

24.04.2022 | 12:29

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Esenyurt’ta gençler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. İki grubun bilinmeyen bir nedenle tartıştığı olayda, eli silahlı şehir eşkıyaları sokak arasında rastgele havaya ateş açtı. Şans eseri yaralanan olmazken yaşanan o korku dolu anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün 21.30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre iki grup genç bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İlerleyen dakikalarda büyüyen olay onlarca şahsın birbirine saldırdığı kavgaya dönüştü. Birbirlerini kovalaya gençlerden bir grup sokak arasına kaçarken, eli silahlı bir şahıs ise rast gele havaya ateş açtı. Şans eseri yaşanan olayda herhangi bir yaralanma olmazken, taraflar kendiliğinden dağıldı. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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