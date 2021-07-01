Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Sevgilisini rehin aldı | Video
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Esenyurt'ta bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı. Bekçi sevgilisinin silahını alarak kendisini ve sevgilisini öldüreceğini söyleyen kadın, polisi harekete geçirdi. Olay yerine özel harekat polisleri ve müzakereci polisler de sevk edildi.