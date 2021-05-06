Video Yaşam Esenyurt’ta hareketli gece: Rehin alınan kişiyi özel harekat ekipleri çıkardı | Video

Esenyurt’ta hareketli gece: Rehin alınan kişiyi özel harekat ekipleri çıkardı | Video

Esenyurt’ta hareketli gece: Rehin alınan kişiyi özel harekat ekipleri çıkardı | Video
06.05.2021 | 08:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ablasını döven eniştesine, 'bir daha şiddet uygularsan seni yakarım' deyince öldürülmüş 00:40
Ablasını döven eniştesine, 'bir daha şiddet uygularsan seni yakarım' deyince öldürülmüş 05.05.2021 | 13:32
Covid - 19 testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı 05:54
Covid - 19 testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı 05.05.2021 | 11:31
Adana’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 01:12
Adana’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video 06.05.2021 | 09:18
Erzurum'da bomba gibi patlayan düdüklü tencere hastanelik etti 02:01
Erzurum'da bomba gibi patlayan düdüklü tencere hastanelik etti 05.05.2021 | 09:41
Bebek Sahili'nde korkutan tekne yangını | Video 02:57
Bebek Sahili'nde korkutan tekne yangını | Video 06.05.2021 | 09:18
Elektrik akımına kapılınca ayak tabanları patladı 01:53
Elektrik akımına kapılınca ayak tabanları patladı 05.05.2021 | 09:41
Kastamonu'da korku dolu anlar... 6 kardeşe ait 6 evde aynı anda yangın | Video 03:28
Kastamonu'da korku dolu anlar... 6 kardeşe ait 6 evde aynı anda yangın | Video 06.05.2021 | 08:38
Muğla'da demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı 00:51
Muğla'da demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı 06.05.2021 | 08:45
İzmir'de 100 kilometre süren film gibi kovalamaca kazayla bitti; 1 polis yaralandı, şüpheli gözaltına alındı 03:56
İzmir'de 100 kilometre süren film gibi kovalamaca kazayla bitti; 1 polis yaralandı, şüpheli gözaltına alındı 06.05.2021 | 09:00
İzmir’de nefes kesen kovalamaca: Polis otosuna çarpıp kazaya sebebiyet veren şüpheli gözaltında | Video 03:46
İzmir’de nefes kesen kovalamaca: Polis otosuna çarpıp kazaya sebebiyet veren şüpheli gözaltında | Video 06.05.2021 | 08:44
İzmir'de nefes kesen kovalamaca. Kaçan araç polis otosuna böyle çarptı | Video 00:24
İzmir'de nefes kesen kovalamaca. Kaçan araç polis otosuna böyle çarptı | Video 06.05.2021 | 08:51
Tam kapanmayı ve sosyal mesafeyi hiçe sayıp hıdırellez eğlencesi düzenlediler | Video 00:48
Tam kapanmayı ve sosyal mesafeyi hiçe sayıp hıdırellez eğlencesi düzenlediler | Video 06.05.2021 | 08:51
Rahat tavırlarıyla 7 devlete gidebilirim diyen sürücü şok yaşadı: Aracı trafikten men edildi | Video 01:54
Rahat tavırlarıyla "7 devlete gidebilirim" diyen sürücü şok yaşadı: Aracı trafikten men edildi | Video 06.05.2021 | 08:44
Esenyurt’ta hareketli gece: Rehin alınan kişiyi özel harekat ekipleri çıkardı | Video 00:36
Esenyurt’ta hareketli gece: Rehin alınan kişiyi özel harekat ekipleri çıkardı | Video 06.05.2021 | 08:44
Bursa'da polislere ateş açıldı! 1'i polis 2 yaralı | Video 02:15
Bursa'da polislere ateş açıldı! 1'i polis 2 yaralı | Video 06.05.2021 | 08:37
TRT EBA TV 6 Mayıs 2021 Perşembe Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (6 Mayıs 2021 Perşembe) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 06.05.2021 | 07:18
TRT EBA TV izle! 6 Mayıs Perşembe Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (6 Mayıs Perşembe) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 06.05.2021 | 07:15
Görüntüler Hindistan'dan! Vaka ve can kayıpları hızla artarken, yüzlerce kadın Kovid-19'u hiçe saydı | Video 00:43
Görüntüler Hindistan'dan! Vaka ve can kayıpları hızla artarken, yüzlerce kadın Kovid-19'u hiçe saydı | Video 06.05.2021 | 00:40
Denizli'de dolandırıcıdan ilginç savunma: Filtreleri aldım | Video 01:29
Denizli'de dolandırıcıdan ilginç savunma: Filtreleri aldım | Video 05.05.2021 | 22:46
Dakikalarca kalp masajı yaptılar...Alışverişten evine dönerken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti | Video 02:16
Dakikalarca kalp masajı yaptılar...Alışverişten evine dönerken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti | Video 05.05.2021 | 22:22

Esenyurt’ta bir dairede rehin alındığını söyleyen kişi pencereye çıkarak yardım istedi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri evdekilerin kapıyı açmaması üzerine, özel harekât ekipleriyle birlikte içeri girdi. Nefes kesen operasyonda 3 kişiyi gözaltına alındı. Kilitli bir odada tutulan kişiyi de polis ekipleri çıkardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 00.00 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi Fırat Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt U. isimli kişi ile dairede bulunan diğer kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği öne sürülen Mevlüt U., pencereye yanaşarak rehin alındığı söyledi. Mevlut U., kurtulmak için çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. Mevlüt U.'nun imdat seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alınan ihbar üzerine, olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, dairedeki kişilere seslenerek kapıyı açmaları için uyarıda bulundu. Bunun üzerine, olay yerine özel harekât polisleri sevk edildi.

YAPILAN OPERASYONDA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve özel harekât ekipleri, tarafından yapılan operasyonda kapı kırılarak eve girildi. Özel harekat ekipleri, dairede bulunan Cemal A., Cengiz Han A. ve Yeşim K. isimli kişileri gözaltına aldı. Kilitli odada bulunan Mevlüt U. ise polis tarafından kurtarıldı. Ekipler ayrıca, evde detaylı arama gerçekleştirdi. Gözaltına alınan kişiler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA