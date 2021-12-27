Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı | Video

Esenyurt'ta bulunan lüks sitenin marketinden hırsızlık yapıp kaçmak isteyen bir kişi market çalışanları ve güvenlik görevlileri tarafından bariyerlerden zıplarken havada yakalandı. Hırsızın yakalanma anı ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.