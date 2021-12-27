Video Yaşam Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı | Video
Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı | Video

Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı | Video

27.12.2021 | 09:46

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Esenyurt'ta bulunan lüks sitenin marketinden hırsızlık yapıp kaçmak isteyen bir kişi market çalışanları ve güvenlik görevlileri tarafından bariyerlerden zıplarken havada yakalandı. Hırsızın yakalanma anı ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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