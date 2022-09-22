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OTOMATİK OYNAT
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Kağıthane'de ışık ihlali kazası kamerada | Video 22.09.2022 | 10:35
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Esenyurt'ta hırsızlıkla suçladığı müşterilerine ateş etti: 2 yaralı | Video 22.09.2022 | 10:25
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Son Dakika: FETÖ'nün kritik isminin izi bulundu | Video 22.09.2022 | 10:18
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İstanbul’da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 67 | Video 22.09.2022 | 09:21
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Marmaris'teki orman yangınına havadan söndürme çalışmaları başladı | Video 22.09.2022 | 08:37
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Marmaris'te orman yangınında 2'nci gün | Video 22.09.2022 | 08:47
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Erzincan'daki anız yangını çevreye sirayet etmeden söndürüldü | Video 22.09.2022 | 08:37
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Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 7 patlama | Video 22.09.2022 | 00:20
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Gurbetçinin evini soyan hırsız tutuklandı | Video 21.09.2022 | 16:44
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Son Dakika: Denizli'de helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var | Video 21.09.2022 | 16:36
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İntihara teşebbüs eden kadını, jandarma ölümün kıyısından aldı | Video 21.09.2022 | 16:05
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Büyükçekmece’de arabamı çizdin dediği adamı tekme tokat dövdüler | Video 21.09.2022 | 15:40
ESENYURT'ta büfeden alışveriş yapan Efe Şenozan parası yetmeyince arkadaşı Yiğit Kayan'ı çağırdı. Büfe sahibi ise iki arkadaşın hırsızlık yaptığını iddia ederek silahla ateş etti. Bacaklarından yaralanarak Efe Şenozan ve Yiğit Kayan hastaneye kaldırılırken, işletmeci ise gözaltına alındı.