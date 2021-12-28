Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavga meydan savaşını aratmadı | Video

Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Şahısların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı olayda, bir kişi de kalçasına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Savaş filmlerini aratmayan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.