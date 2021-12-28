Video Yaşam Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavga meydan savaşını aratmadı | Video
Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavga meydan savaşını aratmadı | Video

Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavga meydan savaşını aratmadı | Video

28.12.2021 | 09:43

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Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Şahısların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı olayda, bir kişi de kalçasına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Savaş filmlerini aratmayan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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