Video Yaşam Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada | Video

Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada | Video

Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada | Video
02.08.2021 | 09:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada | Video 00:46
Esenyurt'ta iki ailenin çöp dökme kavgası kamerada | Video 02.08.2021 | 09:29
Yürekleri ağızlara getiren olay kamerada! Bebek arabası, bir anda yokuş aşağı kaydı | Video 01:18
Yürekleri ağızlara getiren olay kamerada! Bebek arabası, bir anda yokuş aşağı kaydı | Video 02.08.2021 | 09:27
İstanbul Silivri'de restoranın bacasında yangın 01:40
İstanbul Silivri'de restoranın bacasında yangın 02.08.2021 | 09:21
İstanbul Sarıyer'de yarışan iki otomobilin neden olduğu kazada 6 kişi yaralandı! 05:58
İstanbul Sarıyer'de yarışan iki otomobilin neden olduğu kazada 6 kişi yaralandı! 02.08.2021 | 09:05
İstanbul Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 05:26
İstanbul Ümraniye'de 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 02.08.2021 | 09:05
Vatandaşlar mahalleye yaklaşan alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti | Video 04:37
Vatandaşlar mahalleye yaklaşan alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti | Video 02.08.2021 | 08:52
Fransız balkon can aldı, 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi | Video 01:25
Fransız balkon can aldı, 4. kattan düşen kadın feci şekilde can verdi | Video 02.08.2021 | 08:52
Yunanistan sınırındaki korkunç iddianın tanığı korku dolu anları anlattı | Video 05:27
Yunanistan sınırındaki korkunç iddianın tanığı korku dolu anları anlattı | Video 01.08.2021 | 16:54
Afyonkarahisar’daki termal tatil köyünde yangın | Video 01:48
Afyonkarahisar’daki termal tatil köyünde yangın | Video 01.08.2021 | 16:54
Diyarbakır’da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı | Video 01:08
Diyarbakır’da sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 yaralı | Video 01.08.2021 | 16:54
Düğün hazırlığı yapan Fatma'nın çeyizi yangında kül oldu! Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı | Video 03:46
Düğün hazırlığı yapan Fatma'nın çeyizi yangında kül oldu! Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı | Video 01.08.2021 | 15:42
Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada | Video 00:18
Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada | Video 01.08.2021 | 15:15
Alevlerin arasında kalan ekiplerin yaşadıkları tehlikeli anlar kamerada | Video 00:27
Alevlerin arasında kalan ekiplerin yaşadıkları tehlikeli anlar kamerada | Video 01.08.2021 | 15:13
Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu | Video 01:52
Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu | Video 01.08.2021 | 14:47
Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi | Video 02:00
Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi | Video 01.08.2021 | 14:47
Çalınır diye üstüne aldığı 25 bin euroyu pazarda yankesicilere kaptırdı | Video 01:55
"Çalınır" diye üstüne aldığı 25 bin euroyu pazarda yankesicilere kaptırdı | Video 01.08.2021 | 14:47
Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler | Video 04:11
Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler | Video 01.08.2021 | 14:28
Botlar, tekneler seferber oldu: Bodrum'dan kaçış anları kameralara yansıdı | Video 03:03
Botlar, tekneler seferber oldu: Bodrum'dan kaçış anları kameralara yansıdı | Video 01.08.2021 | 13:52
Manavgat'ta ekiplerin yangın mücadelesine vatandaşlar da destek oluyor | Video 04:25
Manavgat'ta ekiplerin yangın mücadelesine vatandaşlar da destek oluyor | Video 01.08.2021 | 13:04
Batman’da akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamaralara yansıdı | Video 00:50
Batman’da akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamaralara yansıdı | Video 01.08.2021 | 13:05

Esenyurt'ta iki aile arasında çöp dökme nedeniyle sopalı kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki aile arasında çöp dökme sebebiyle tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışma, iki aileden şahısların birbirlerine saldırması ile kavgaya dönüştü. Taraflar çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşirken, olayda mahalle savaş alanına döndü. O dakikalar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA