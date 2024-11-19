Esenyurt’ta iş yeri alev alev yandı, dumanlar tüm binayı sardı: 2 ağır yaralı | Video
İstanbul Esenyurt’ta, tekstil üzerine faaliyet yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. İş yeri kısa sürede alevler içinde kalırken dumandan etkilenerek ağır yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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