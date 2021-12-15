Esenyurt’ta işinden evine dönen kadın tacizcinin hedefi oldu | Video

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Esenyurt’ta bir şahıs, işten dönen kadını yaşadığı apartmana kadar dakikalarca takip ederek sözlü tacizde bulundu. Bina kapısının açılmasını bekleyen kadına “Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim” diyen şahıs, kadının binaya girmesinin ardından koşarak kayıplara karıştı. Yaşanan o taciz anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, işten çıkarak evine giden Emine D.'yi, tanımadığı bir şahıs takip etmeye başladı. Hızlı adımlarla yaşadığı apartmana gelen kadın, bina kapısının önünde durarak zile bastı. Kapının açılmasını beklerken korku dolu anlar yaşayan kadının arkasından gelen gözü dönmüş şahıs, "Beni de içeri alır mısın, ben de gelmek isterim" diyerek sözlü tacizde bulundu. Bina kapısının açılması ile kadın hızlıca içeriye girip kapıyı kapatırken, tacizci şahıs koşarak kaçmaya başladı. Olayın ardından mağdur kadın, karakola giderek tacizciden şikayetçi olurken, polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o taciz anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.