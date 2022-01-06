Esenyurt’ta kamyonet aydınlatma direğini böyle devirdi | Video

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Esenyurt’ta sürücünün dönüş yaparken çarptığı aydınlatma direği devrildi. Şahıs, aracının durumunu kontrol ettikten sonra yoluna devam ederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi Tonguç Baba Caddesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyonet, yolun ortasından diğer yöne dönmek isterken yol üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Direk kenarda bulunan boş bir alana düşerken kamyonetten inen şahıs ise aracının durumunu kontrol ettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çarpma anı etraftaki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.