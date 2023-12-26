Esenyurt’ta kamyonun çarptığı motokurye hayatını kaybetti | Video
Esenyurt’ta kamyonun çarptığı motokurye yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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