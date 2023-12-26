Video Yaşam Esenyurt’ta kamyonun çarptığı motokurye hayatını kaybetti | Video
Esenyurt’ta kamyonun çarptığı motokurye hayatını kaybetti | Video

Esenyurt’ta kamyonun çarptığı motokurye hayatını kaybetti | Video

26.12.2023 | 12:37

Esenyurt’ta kamyonun çarptığı motokurye yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, 08.00 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi'nde yaşandı. Motosiklet sürücüsünü fark edemeyen kamyon şoförü, motokuryeye çarptı. Kaza sonrasında çarpmanın etkisiyle kurye, kanlar içerisinde yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kurye, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin müdahale anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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