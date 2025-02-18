Esenyurt’ta kargo aracının çarptığı adam metrelerce sürüklendi | Video
Esenyurt'ta yolun karşına geçmek isteyen 45 yaşındaki Recep G. isimli vatandaşa caddede hızlı ilerlediği iddia edilen kargo aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen vatandaş hastaneye kaldırıldı.
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