Esenyurt’ta kargo aracının çarptığı adam metrelerce sürüklendi | Video 18.02.2025 | 14:41 Esenyurt'ta yolun karşına geçmek isteyen 45 yaşındaki Recep G. isimli vatandaşa caddede hızlı ilerlediği iddia edilen kargo aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen vatandaş hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen bir kargo aracı yolun karşısına geçmek isteyen Recep G. (45) isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen vatandaşın o anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, 45 yaşındaki adamın çarpmanın etkisiyle sürüklendiği anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Recep G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı ancak kaza nedeniyle omzunda çatlak olduğu öğrenildi. Kaza yapan sürücünün ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.