Esenyurt'ta kartopu eğlencesi yumruklu kavgaya dönüştü | Video 23.02.2025 | 10:33 Esenyurt'ta yoldan geçen arabalara kartopu atan gençler, eğlencenin dozunu kaçırınca kavga çıktı. Atılan kartopu nedeniyle bir minibüsün camı kırılırken, bir başka aracın şoförü ise gençlerle kavga etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün Esenyurt'un çeşitli noktalarında yaşandı. Eğlencenin dozunu kaçıran gençler yoldan geçen arabalara kartopu attı. Yoldan geçen bir minibüsü kartopu yağmuruna tutan gençler minibüsün camını kırdı. Ardından ise başka bir noktada da bir servis aracına kartopu atan bir düzine genç, servis şoförünün tepki göstermesi üzerine önce arabayı tekmeledi ardından kavga çıktı. Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, seyir halindeki arabalara kartopu atan gençlerin bir minibüsün camını kırdığı, diğer bir noktada ise kartopu attıkları servis şoförüyle kavga ettikleri anlar görüldü. Çıkan kavga çevredeki vatandaşların tarafları ayırmasıyla son buldu.