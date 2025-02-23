Esenyurt'ta kartopu eğlencesi yumruklu kavgaya dönüştü | Video
Esenyurt'ta yoldan geçen arabalara kartopu atan gençler, eğlencenin dozunu kaçırınca kavga çıktı. Atılan kartopu nedeniyle bir minibüsün camı kırılırken, bir başka aracın şoförü ise gençlerle kavga etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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