Video Yaşam Esenyurt’ta kavgayı fırsat bilerek çantayı alıp böyle kaçtı | Video
Esenyurt’ta kavgayı fırsat bilerek çantayı alıp böyle kaçtı | Video

Esenyurt’ta kavgayı fırsat bilerek çantayı alıp böyle kaçtı | Video

28.04.2025 | 10:28

İstanbul Esenyurt’ta sokaktaki kavgada yaşanan kargaşayı fırsat bilerek bir kadının çantasını alıp kaçan şüpheli kayıplara karıştı. Kadın olay sonrası polise giderek şikayetçi olurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz Cumartesi akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Yenikent Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde esnaf olan Sema Çelik, eşi ile dükkan önünde oturduğu sırada kimliği belirsiz şahıs önlerine geldi. Çelik'in eşine "Benimle gelsene'" şeklinde sözler söyleyen adam aralarında çıkan tartışmanın ardından elindeki izmariti de ona fırlattı. Yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken kavga sokağa taştı. O sırada sokakta kimliği belirsiz başka bir şahıs ise yaşanan kargaşayı fırsat bilerek kavgaya müdahale etmeye çalışan Sema Çelik'in yere düşen çantasını alıp uzaklaştı. Kavga sonrası iki şahıs da kayıplara karışırken, Sema Çelik içinde telefonunun da olduğu çantasının kaybolduğunu fark etti. İş yerinin güvenlik kamerası ile durumu anlayan çift büyük bir şaşkınlık yaşarken Çelik, karakola giderek durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavga sırasında yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"BİLEREK YALANDAN YERE KAVGAYI ÇIKARTIP MALIMIZI ALIP KAÇMALARINDAN ŞÜPHELENİYORUZ"
Konu ile ilgili konuşan Sema Çelik, "İlk başta eşimle köşede oturuyorduk. Bir beyefendi yan taraftaki tütüncüden çıktı. Birden bire eşime 'Benimle gelsene' dedi. Eşim de ona 'Sen kimsin ki ben seninle geleceğim?' dedi. O ara elindeki sigara izmaritini eşimin üstüne attı. Eşim o ayaklandı. Adam eşime vurmaya çalıştı. Biz de müdahale ettik. Olay büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay sokağa taştı. O sırada yukarıdan birisi buraya geldi. 'Kavgayı ayıracağım' diyor ama ayırmıyor. Benim o ara kolumdan çantam düşüyor. O çantamı alıyor ve tekrar geldiği gibi köşeden dönüp gidiyor. Biz o an fark ettik. Eşimin telefonu da düşmüştü. Onu arabanın altından bulduk. Sonradan kamera görüntülerini görünce olayı anladık. Sonra polis merkezine giderek kişiden şikayetçi olduk. İnşallah bulunur. Kavga ettiğimiz adam uzaklaştı. Bilerek yalandan yere kavgayı çıkartıp malımızı alıp kaçmalarından şüpheleniyoruz. 'Kargaşa yaratalım. Bize de ne çıkarsa' demiş olabilirler. Şahıs kavgadan 5 dakika önce buralarda geziniyor. Telefonum 15 bin TL değerindeydi. Çantamda da bin lira vardı" dedi.

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