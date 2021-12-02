Video Yaşam Esenyurt’ta kaza: Araçların arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video
Esenyurt’ta kaza: Araçların arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video

Esenyurt’ta kaza: Araçların arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video

02.12.2021 | 10:50

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Esenyurt’ta iki hafif ticari aracın yol ağzında çarpışması sonucu 1 kadın 1’i çocuk toplam 3 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde bir adamın 2 aracın arasında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü.

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Kaza sabah saat 08.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde yaşandı. 34 ER 5227 plakalı araç ile 34 DN 3573 plakalı 2 hafif ticari araç yol ağzında çarpıştı. Kaza sonucu 2 araçta bulunan 1'i kadın 1'i çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Yaralananlar çevredeki vatandaşların ihbarı ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis kazayla ilgili rapor tutarak kazalı araçları otoparka çektirdi. Kaza sırasında yaşananları anlatan Salih Demir, "Arka taraftan aşağıya doğru gelirken sola dönüş alıyordum. Diğer araç aşırı hızlıydı çarptı. Eşim ve oğlum yaralandı. Eşim epilepsi hastası olduğu için biraz panik yaptı" dedi.

KAZADAN KIL PAYI KURTULDU
Yaşanan anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, araçların çarpışma anı ve sonrasında vatandaşların yardıma koşması yer alırken, bir vatandaşın ise 2 aracın arasında kalmaktan kaçarak kıl payı kurtulduğu görüldü.

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