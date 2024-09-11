Video Yaşam Esenyurt'ta kaza sonrası tekme yumruklu kavga kamerada | Video
Esenyurt'ta kaza sonrası tekme yumruklu kavga kamerada | Video

Esenyurt'ta kaza sonrası tekme yumruklu kavga kamerada | Video

11.09.2024 | 09:57

Esenyurt'ta şoförünün kavşakta dönüş yapmaya çalıştığı TIR park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından, araç sahibi ile TIR'dakiler arasında tekme yumruklu kavga çıktı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. TIR şoförü kavşakta dönmeye çalışırken park halindeki hafif ticari araca çarparak zarar verdi. Aracı zarar gören çevredeki bir esnaf ile TIR'dakiler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklu kavga caddenin ortasında ve orta refüjde de bir süre devam etti. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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