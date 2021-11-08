Esenyurt'ta kebapçıda ustanın cep telefonunu çalan hırsız siparişini de bırakmadı | Video
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Esenyurt'ta, bir kişi girdiği kebapçıda siparişini hazırlayan kebap ustasının, cep telefonunu çaldı. Ardından da bir süre sonra siparişini alıp parasını ödeyerek dükkandan ayrıldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 5 Kasım Cuma günü saat 16.30 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir kebapçıda yaşandı. Kebapçıya gelen bir kişi, sipariş verdikten sonra tezgâhın başında beklemeye başladı. Kebapçı, siparişi hazırlamak için arkasını dönerek ocağa gitti. Bunu fırsat bilen müşteri tezgahın üzerindeki cep telefonunu alarak cebine koydu. Biraz daha bekledikten sonra siparişini alan ve parasını ödeyen şüpheli olay yerinden ayrıldı. İlerleyen dakikalarda cep telefonunun olmadığını fark eden çalışan, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde yaşanan hırsızlığı gören kebapçı, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.