Video Yaşam Esenyurt’ta kimliği belirsiz bir kişi park halindeki motosikleti ateşe verdi | Video
Esenyurt’ta kimliği belirsiz bir kişi park halindeki motosikleti ateşe verdi | Video

Esenyurt’ta kimliği belirsiz bir kişi park halindeki motosikleti ateşe verdi | Video

16.06.2024 | 13:43

Esenyurt’ta dün gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi park halindeki motosikleti ateşe verip kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Olay, dün gece saat 04.40 sıralarında Saadetdere Mahallesi 95'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta park halinde bulunan motosikletin yanına yaklaşan kimliği belirsiz şahıs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motosikletin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Motosikleti ateşe veren şahıs o anları telefonla kayda aldıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan motosiklet çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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