Esenyurt’ta kızlar tekme tokat birbirine girdi | Video
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Esenyurt’ta kızlar arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda kızlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışmada bir kızın başka bir kıza tekme attığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çıkan kavgada herhangi bir yaralama olmazken, kısa sürede çevrede toplanan vatandaşların müdahalesi ile taraflar ayrıldı. Sakinleşen taraflar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.