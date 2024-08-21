Esenyurt'ta komşu kavgasında pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar böyle görüntülendi | Video 21.08.2024 | 09:34 İstanbul Esenyurt'ta bir sitede yaşanan komşu kavgası sonrası pompalı tüfekle etrafa rast gele ateş eden şahıs, özel harekat destekli operasyonla gözaltına alındı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 16:00 sularında Esenyurt ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde özel bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, komşular arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgaya karışan taraflardan öfkeli adam, ayırmak için gelen kadın güvenliğin üzerine yürüdü. Ardından güvenlik müdürünün kavga eden site sakinine silah çekmesi üzerine şahıs evinden pompalı tüfekle dehşet saçtı. Elindeki tüfeğin dipçiği ile güvenlik müdürüne vuran şahsın sinir krizi geçirdiği o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan site sakini güçlükle sakinleştirilirken özel harekat destekli resmi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan site güvenliği ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.